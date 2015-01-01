"شينزو آبي": اليابان تبذل جهدها لتخفيف حدة التوتر مع إيران

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قال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" اليوم الاثنين أن اليابان تريد بذل كل جهد ممكن للحد من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قبل الاستجابة لطلب أمريكي متوقع لإرسال قواتها البحرية لحماية المياه الاستراتيجية قبالة إيران.



ويحضر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وهو أيضًا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP)، مؤتمرًا صحفيًا بعد يوم من انتخابات مجلس الشيوخ في مقر الحزب الديمقراطي الليبرالي في طوكيو، اليابان في 22 يوليو 2019.



وقال آبي إنه قبل اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة، تود طوكيو أن تفي بما ترى أنه دور فريد يجب أن تلعبه في تخفيف حدة التوتر.



وقال ابي في مؤتمر صحفي بعد فوز ائتلافه في انتخابات يوم الاحد لمجلس الشيوخ بالبرلمان "لدينا تقليد طويل من الصداقة مع ايران واجتمعت برئيسها فيٍ عدد من المرات وكذلك مع زعماء اخرين."



واضاف: "قبل اتخاذ أي قرارات بشأن ما يجب القيام به، تود اليابان بذل كل جهد ممكن للحد من التوترات بين إيران والولايات المتحدة."



وقال آبي إن طوكيو بحاجة إلى جمع معلومات حول ما تفكر فيه واشنطن وما تأمل في تحقيقه، لكنه أضاف أن الحليفين الرئيسيين يظلان على اتصال وثيق.



قال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، اليوم الاثنين، أن اليابان تريد بذل كل جهد ممكن للحد من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قبل الاستجابة لطلب أمريكي متوقع لإرسال قواتها البحرية لحماية المياه الاستراتيجية قبالة إيران.



ويحضر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وهو أيضًا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP)، مؤتمرًا صحفيًا بعد يوم من انتخابات مجلس الشيوخ في مقر الحزب الديمقراطي الليبرالي في طوكيو، اليابان في 22 يوليو 2019.



وقال آبي إنه قبل اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة، تود طوكيو أن تفي بما ترى أنه دور فريد يجب أن تلعبه في تخفيف حدة التوتر.



وقال ابي في مؤتمر صحفي بعد فوز ائتلافه في انتخابات يوم الاحد لمجلس الشيوخ بالبرلمان "لدينا تقليد طويل من الصداقة مع ايران واجتمعت برئيسها فيٍ عدد من المرات وكذلك مع زعماء اخرين."



واضاف: "قبل اتخاذ أي قرارات بشأن ما يجب القيام به، تود اليابان بذل كل جهد ممكن للحد من التوترات بين إيران والولايات المتحدة."



وقال آبي إن طوكيو بحاجة إلى جمع معلومات حول ما تفكر فيه واشنطن وما تأمل في تحقيقه، لكنه أضاف أن الحليفين الرئيسيين يظلان على اتصال وثيق.

