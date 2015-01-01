القوات الإسرائيلية تهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية

Advertisements

بدأت فرق العمل الإسرائيلية في هدم عشرات المنازل الفلسطينية في أحد أحياء القدس الشرقية.



يخوض الهدم الذي تم اليوم الاثنين معركة قانونية منذ سنوات حول المباني التي تجوب المدينة والضفة الغربية المحتلة.



وتقول إسرائيل إن المباني بنيت بشكل غير قانوني بالقرب من الجدار الفاصل في الضفة الغربية، بينما يوضح السكان إنهم ليس لديهم مكان للبناء، وان الحصول على تصاريح لبناء منازل بطريقة قانونية أمر مستحيل.



وقد دمرت عمليات الهدم التي بدأت الليلة الماضية بالفعل أكثر من 20 شقة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 20 شخصًا يعيشون في المباني وأن حوالي 350 من مالكي العقارات الذين لم ينتقلوا بعد سيتأثرون.

