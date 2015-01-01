فيديوجراف.. جراج روكسي الأكبر والأذكى في الشرق الأوسط

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المرحلة الأولى من مشروع جراج روكسي الآلي متعدد الطوابق تحت سطح الأرض، والذي يُعد أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط.





واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، لشرحٍ تفصيليّ حول مكونات الجراج الآلي، حيث أشار المهندس هانى شنيشن، مدير مديرية الإسكان بالقاهرة إلى أن هذا الجراج يُعد أحد المشروعات المهمة التي تم تنفيذها في محافظة القاهرة، وهو من الجراجات الذكية التي تعمل بالنظام الآلي (أتوماتيك)، وذلك بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص بنظام ( B.O.T )، موضحا في الوقت نفسه أن هذا المشروع يهدف إلى حل المشكلة المرورية عن طريق منع الانتظار الخطأ بتوفير البديل، كما يستهدف المشروع تفعيل منظومة النقل الجماعي لتواجد الجراج في منطقة قريبة من محطات المترو والأتوبيس.





ونوّه مدير مديرية الإسكان بالقاهرة إلى أنه تم إعداد خطة مرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتحويل مسارات الحركة بالشوارع المحيطة بالموقع أثناء تنفيذ المشروع، حيث يُميز موقع جراج روكسي توسطه لعددٍ من المواقع التجارية والإدارية والأثرية والثقافية والترفيهية والمراكز الطبية مثل: حديقة الميريلاند، وشارع إبراهيم اللقاني التجاري، والمجلس الثقافي البريطاني، ومستشفى القاهرة التخصصي، ومدينة غرناطة الأثرية.





وفيما يتعلق بمكونات الجراج، أوضح المهندس هانى شنيشن أنه يتكون من أربعة طوابق تحت الأرض بعُمق 16 متراً، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بمساحة إجمالية تصل إلى 10000 م2، ومساحة بنائية 40000 م2، وسعة تخزينية 1700 سيارة، موضحاً أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تصل مساحتها إلى 5300 م2، والمساحة البنائية 21000م2، وتبلغ السعة التخزينية لها 900 سيارة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية عام 2020.





ونشر مجلس الوزراء فيديو جراف لجراج روكسي الذكي والذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية للسيارات, حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه والتي أوشكت على التشغيل.







