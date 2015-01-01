نيمار يضرب بنصائح أساطير برشلونة عرض الحائط
الإثنين 22/يوليه/2019 - 07:57 ص
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي نيمار تلقي تحذيرًا من أساطير نادي برشلونة من الرحيل إلي باريس سان جيرمان، ولكنه لم يستمع لهذه النصيحة واتخذ قراره بالانتقال للنادي الباريسي عام 2017.
وذكرت حيفة "موندو ديبورتيفو" أن أساطير برشلونة سبق وحذروا نيمار،من الخطأ الذي ارتكبه بالذهاب لباريس وترك النادي الكتالوني ومنهم رونالدينيو والذي قال وقتها: " لا مكان أفضل من برشلونة".
صرح أيضًا النجم البرازيلي روماريو في سبتمبر 2017، قائلًا : " لقد وصل نيمار لمستوى يؤهله للكرة الذهبية، لكن لن يحصل عليها وهو في باريس، كان عليه الاستمرار في برشلونة".
والظاهرة رونالدو كان يرفض ايضًا رحيل اللاعب وقال: " إن ذهاب نيمار لباريس خطوة للخلف".
نيمار أدرك حاليًا الخطأ الذي ارتكبه بخصوص خطوة انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان ويسعي للرحيل عنه.
وذكرت حيفة "موندو ديبورتيفو" أن أساطير برشلونة سبق وحذروا نيمار،من الخطأ الذي ارتكبه بالذهاب لباريس وترك النادي الكتالوني ومنهم رونالدينيو والذي قال وقتها: " لا مكان أفضل من برشلونة".
صرح أيضًا النجم البرازيلي روماريو في سبتمبر 2017، قائلًا : " لقد وصل نيمار لمستوى يؤهله للكرة الذهبية، لكن لن يحصل عليها وهو في باريس، كان عليه الاستمرار في برشلونة".
والظاهرة رونالدو كان يرفض ايضًا رحيل اللاعب وقال: " إن ذهاب نيمار لباريس خطوة للخلف".
نيمار أدرك حاليًا الخطأ الذي ارتكبه بخصوص خطوة انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان ويسعي للرحيل عنه.
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