ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل 33 شخصا في عاصفة رعدية شمال الهند

الإثنين 22/يوليه/2019 - 07:59 ص
مقتل 33 شخصا في عاصفة رعدية شمال الهند
Advertisements
طباعة
ترجمة منار طارق
 
Advertisements
أوضح المسؤولون ان العشرات من الناس لقوا حتفهم في عاصفة رعدية ضربت ولاية أوتار براديش شمال الهند.

تقول مسؤولة الإغاثة الحكومية في الكوارث، سانديا، إن البرق يوم الأحد قتل 33 شخصًا واصاب 13 آخرين، مشيرة الي انهيار 20 منزل في العاصفة.

هطلت الأمطار الغزيرة والصواعق على المنطقة عندما كان المزارعون يعملون في الحقول.

وأضاف مسؤول قسم الأرصاد بالهند جي بي غوبتا إن منطقة الضغط المنخفض قد تطورت لتشكل خطًا سريعًا.

كما أوضح ضابط الشرطة براديومان سينغ انه قتل سبعة أشخاص في إحدى القرى أثناء عملهم في حقل الأرز، بما في ذلك امرأة وطفل.

ويقول رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوجي أديتياناث، إن عائلات القتلى ستحصل على تعويض قدره 400 ألف روبية (حوالي 6000 دولار).
Advertisements
المزيد عن: ولاية أوتار براديش عاصفة رعدية الهند
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
ليفربول
1
x
00:00
1
إشبيلية