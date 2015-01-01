مقتل 33 شخصا في عاصفة رعدية شمال الهند

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أوضح المسؤولون ان العشرات من الناس لقوا حتفهم في عاصفة رعدية ضربت ولاية أوتار براديش شمال الهند.



تقول مسؤولة الإغاثة الحكومية في الكوارث، سانديا، إن البرق يوم الأحد قتل 33 شخصًا واصاب 13 آخرين، مشيرة الي انهيار 20 منزل في العاصفة.



هطلت الأمطار الغزيرة والصواعق على المنطقة عندما كان المزارعون يعملون في الحقول.



وأضاف مسؤول قسم الأرصاد بالهند جي بي غوبتا إن منطقة الضغط المنخفض قد تطورت لتشكل خطًا سريعًا.



كما أوضح ضابط الشرطة براديومان سينغ انه قتل سبعة أشخاص في إحدى القرى أثناء عملهم في حقل الأرز، بما في ذلك امرأة وطفل.



ويقول رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوجي أديتياناث، إن عائلات القتلى ستحصل على تعويض قدره 400 ألف روبية (حوالي 6000 دولار).

