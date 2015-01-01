"أفنجرز: إند جيم" يهزم "أفاتار" ويصبح الأعلى إيرادات عالميا على الإطلاق

أصبح أحدث أفلام الأبطال الخارقين، "أفنجرز"، رسميا، أمس الأحد، هو الأعلى إيرادات عالميا على الإطلاق.





وأفادت شركة "ديزني"، المساهمة في إنتاج الفيلم، في بيان لها اليوم الأحد، أنه تخطى فيلم "أفاتار" للمخرج الأمريكي، جيمس كاميرون، بعدما اجتازت إيراداته 2.789 مليار دولار حول العالم، في عطلة نهاية الأسبوع الـ13، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



