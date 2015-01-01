بعد دي ليخت.. يوفنتوس يقترب من حسم صفقة قوية

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، إن نادى يوفنتوس الإيطالى دخل فى سباق التعاقد مع اللاعب الإنجليزي لنادى توتنهام هوتسيبير "دانى روز".





وذكرت صحيفة "الميرور" أن فريق يوفنتوس الإيطالى يسعي لتدعيم الجبهة اليسري بضم روز الذى أصبح خارج حسابات توتنهام للموسم الجديد بعد عدم سفره معهم لاعب الجولات التحضيرية للموسم المقبل.