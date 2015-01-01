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برشلونة على وشك حسم صفقة جديدة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 07:29 ص
برشلونة على وشك حسم صفقة جديدة
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أبدى نادي برشلونة الإسباني، رغبته الملحة في التعاقد مع جونيور فيربو ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، إن الفريق الكتالوني لم يفقد إصراره في الحصول على خدمات لاعب بيتيس، رغم دخول دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، قائمة اهتمامات البارسا لدعم مركز الظهير الأيسر، خلال الموسم الجديد.


وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يواصل المفاوضات مع بيتيس حول ضم فيربو، على أمل إنهائها خلال الساعات المقبلة.


وأكدت الصحيفة، أن الصفقة في طريقها للحسم بمقابل يتراوح من 25 إلى 30 مليون يورو، بالإضافة إلى تنازل برشلونة عن خدماته لاعبه الشاب خوان ميرندا، ضمن الصفقة.


ويسعى برشلونة لتدعيم مركز الظهير الأيسر، بسبب عدم وجود أي بدائل للاعب جوردي ألبا، منذ نهاية الموسم المنقضي.
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