رباعي بيراميدز على طاولة مفاوضات الزمالك



يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة مع إدارة نادي بيراميدز سبورت، خلال الساعات المقبلة لحسم بعض الصفقات خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووضع الزمالك كلا من نبيل دونجا وعمر جابر وعبدالله البكري وأحمد أيمن منصور، على رأس متطلباتهم من بيراميدز، خلال طاولة المفاوضات وحسمها بشكل رسمي.





ويأتي طلب الزمالك، بالإضافة إلى موافقتهم بالتنازل عن خدمات بهاء مجدي وإبراهيم حسن ثنائي الفريق، بجانب مقابل مادي يحدده بيراميدز سبورت لإنهاء الصفقة.





وكان بيراميدز، أبددى رغبته في الحصول على ثنائي القلعة البيضاء بناء على طلب من الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني، والذي يعرف إمكانياتهم منذ أن كان يتولى مسؤولية الإسماعيلي ببداية الموسم.