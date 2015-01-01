بالأسماء.. إصابة ١٦ مجند في انقلاب سيارة بالأقصر





أصيب فجر اليوم الأحد، ١٦ مجندا من قوات الأمن المركزي، بمحافظة الأقصر، إثر انقلاب سيارة التي يستقلونها بالطريق الشرقي لمدينة إسنا جنوب المحافظة.تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر إخطارًا من شرطة مركز إسنا يفيد انقلاب سيارة أمن مركزي تقل عددا من المجندين إثر اختلال عجلة القيادة ما أدى إلى إصابة ١٦منهم.على الفور انتقلت نحو ١٥ سيارة إسعاف من مرفق الأقصر برئاسة الدكتور معمر عبدالهادي مدير إقليم جنوب الصعيد، وتم نقل المصابين لمستشفى اسنا المركزي ومستشفى الأقصر الدولي وهم كالتالي:عمر سباق محمد ٢٢ عاما جرح بالساق وكدمات، محمد نور الدين ابو بكر ٢٢ اشتباه كسر في الذراع الأيسر، حسن اسعد حسن ٢٢ عاما اشتباه كسر في الذراع الأيمن وكدمات، مراد محمد مراد ٢٢ عاما، كدمات، حسين علي صابر ٣٥ عاما، كسر بالرجل اليمني، الحسيني عادل حسن، ٣٠ عاما اشتباه كسر في الفقرات والرجل اليسرى.محمد شعبان امبابي ٢٠ عاما، اشتباه كسر في العمود الفقري، محمد عبد الشافي بدري، ٢٣ اشتباه كسر في الفقرات العنقيه، محمد ربيع فتحي، ٢١ عاما، كدمات وسحجات بالجسم، على محمد حجاج، ٢٣ كدمات بالصدر وكسر في الساق اليمنى، دسوقي مصطفى ٢٠ عاما، اشتباه كسر في القدم اليمني، محمود عبده محمد، ٣٨ عاما، جرح قطعي بالجبهة.شاهد خلف البدري ٢٢ عاما، شبه كسر البقدم اليسرى، وسحجان متفرقه بجميع أنحاء الجسم، منتصر عبد اللطيف، ٢١ عاما، كدمات متفرقه بالجسم، مدحت صالح جامد، ٢٢ عاما شبه ارتجاج بالمخ، فرغلي عبد الراضي، ٤٥ عاما شبه ارتجاج في المخ.تم تحويل عدد من المصابين إلى مستشفى إسنا المركزي والأقصر الدولي لتلقي العلاج المناسب.