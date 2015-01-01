ممثلة شابة تروي تفاصيل صادمة عن تخديرها واغتصابها في سيارة زميلها الفنان الشهير





منحت محكمة هندية الممثل أديتيا بانشولي إعفاء مؤقتا ً حتى 3 أغسطس في قضية الاغتصاب التي رفعتها ضده ممثلة بوليوود الشهيرة كانجانا رانوت في 27 يونيو، تلقت شرطة مومباي بلاغ من ممثلة تتهم فيه بانتشولي بتهمة الاغتصاب.





في بلاغها، زعمت كانجانا أنه بين عامي 2004 و 2006، حاول بانتشولي Pancholi إقامة علاقة جنسية معها عن طريق إغراقها في المخدرات والمشروبات الروحية، وزعمت أيضًا أنه حاول ابتزاز المال منها بمجرد أن بدأت تشتهر حيث قام بابتزازها بالتقاط الصور الفوتوغرافية لها عندما تم تخديرها، وممارسة العلاقة معها.





في بلاغها المكون من صفحتين ونصف صفحة لشرطة فيرسوفا، تحدثت الممثلة عن كيفية قدومها إلى مومباي مع حلم الشهرة في بوليوود، وقالت: "في تلك السنة ، قابلت أديتيا بانتشولي، الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 38 عامًا ، وكنت بعمر الـ18 عاما أي أكبر مني بحوالي 22 عامًا، اعتدت على الإقامة في نزل مع مجموعة من الفتيات بينما كان متزوجًا وله طفلين".

كما زعمت الممثلة أنه خدرها واغتصبها في سيارته "في عام 2004 ، ذهبت إلى حفلة معه. في وقت ما بعد تناول مشروب ، بدأت أشعر بالدوار، بعد انتهاء الحفلة ، قال اديتيا إنه سوف يقوم بتوصيلي إلى المنزل. لذلك ذهبت معه في سيارته، لكنه أوقفها في منتصف الطريق، وبدأ في أغتصابي بالقوة، كما التقط صوراً لم أكن أعلم بها".

وتابعت: "عندما التقينا في المرة القادمة، قال إننا الآن مثل الزوج والزوجة وسنعيش على هذا النحو، أخبرته أنه بعمر أبي، لكنه أطلعني على جميع الصور التي التقطها لي داخل سيارته اثناء ممارسته الجنس معي، وبدأ في الابتزاز، وهدد بإظهار هذه الصور للآخرين، وفي ذلك الوقت كنت صغيرة، ولم يكن لدي أي أحد ألجأ اليه في مومباي".

قالت الممثلة إنه بين عامي 2004 و 2006، واصل بانتشولي إقامة العلاقة معها عن طريق زيادة الشرب والمخدرات طوال الوقت. "واعتاد أن يلتقط صوري للابتزاز ويهددني".

وفي الوقت نفسه ، نفى بانتشولي جميع الادعاءات الموجهة ضده. بعد أن تم رفع قضية الاغتصاب ضده ، أخبر وكالة ANI عبر الهاتف ، "أنا متورط بشكل احتيالي في هذه القضية. لدى كل الأدلة والفيديوهات في هذه القضية."













