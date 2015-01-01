نائب عن كفر الشيخ: هناك طفرة في القطاع الصحي بالمحافظة
الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:32 ص
نعيم يوسف
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قال شكري الجندي، عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ، إن هناك طفرة في القطاع الصحي بالمحافظة، وهناك مستشفى حديثة في بلطيم يفخرون بها.
وأضاف "الجندي"، في تصريحات لبرنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن التقنيات الموجودة في هذه المستشفيات عالية جدا، والجميع يتابع عن كثب ما يحدث.
ولفت إلى انقطاع التيار الكهربائي، عن وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى بلطيم وتولت النيابة الإدارية التحقيق في الأمر وسوف يأخذ كل شخص حقه.
وأضاف "الجندي"، في تصريحات لبرنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن التقنيات الموجودة في هذه المستشفيات عالية جدا، والجميع يتابع عن كثب ما يحدث.
ولفت إلى انقطاع التيار الكهربائي، عن وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى بلطيم وتولت النيابة الإدارية التحقيق في الأمر وسوف يأخذ كل شخص حقه.
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