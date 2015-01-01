شاهد.. مراسم استقبال رسمية لولي عهد أبوظبي بالصين

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في العاصمة الصينية بكين في مستهل زيارته للصين.





ويبحث الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الصيني وكبار القادة والمسؤولين في بكين، تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة أمن الملاحة والخليج.





وتأتي الزيارة بعد عام على زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات، و4 سنوات من آخر زيارة لولي عهد أبوظبي إلى بكين.





كما تتزامن زيارة الشيخ محمد بن زايد مع مرور 35 عاما على بدء العلاقات الرسمية بين الإمارات والصين.



