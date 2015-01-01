ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. مراسم استقبال رسمية لولي عهد أبوظبي بالصين

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:24 ص
شاهد.. مراسم استقبال رسمية لولي عهد أبوظبي بالصين
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في العاصمة الصينية بكين في مستهل زيارته للصين.

ويبحث الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الصيني وكبار القادة والمسؤولين في بكين، تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة أمن الملاحة والخليج.

وتأتي الزيارة بعد عام على زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات، و4 سنوات من آخر زيارة لولي عهد أبوظبي إلى بكين.

كما تتزامن زيارة الشيخ محمد بن زايد مع مرور 35 عاما على بدء العلاقات الرسمية بين الإمارات والصين.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
ليفربول
1
x
00:00
1
إشبيلية