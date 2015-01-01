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حيلة ذكية من برشلونة للحصول على نيمار

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:13 ص
حيلة ذكية من برشلونة للحصول على نيمار
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مني العوضي
 
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ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادير برشلونة يبحث عن أي فرصة لخطف البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان هذا الصيف.


وقالت الصحيفة الكتالونية إن هناك اقتراح جديد قد يتم بين إداراتي باريس سان جيرمان وبرشلونة خلال الأيام المقبلة حال اتفاقهما.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك اقتراح لخروج نيمار من باريس سان جيرمان إلى برشلونة على سبيل الإعارة هذا الصيف مع إلزامية الشراء للنادي الكتالوني بمقابل مادي متفق عليه.


فيما أشارت الصحيفة أن هذا الاقتراح سيرضي الطرفين بنسبة كبيرة وسيحافظ على أموال برشلونة هذا الصيف فيما يحقق نيمار رغبته في الانتقال إلى ناديه السابق.
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