حيلة ذكية من برشلونة للحصول على نيمار

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادير برشلونة يبحث عن أي فرصة لخطف البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان هذا الصيف.





وقالت الصحيفة الكتالونية إن هناك اقتراح جديد قد يتم بين إداراتي باريس سان جيرمان وبرشلونة خلال الأيام المقبلة حال اتفاقهما.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك اقتراح لخروج نيمار من باريس سان جيرمان إلى برشلونة على سبيل الإعارة هذا الصيف مع إلزامية الشراء للنادي الكتالوني بمقابل مادي متفق عليه.