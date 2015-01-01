باحث: بريطانيا "الشقة التمليك" للإخوان.. وتضم 32 ألف إرهابي
الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:41 ص
نعيم يوسف
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قال خالد مصطفى، الباحث المتخصص في الشئون البريطانية، إن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بافتتاح مراكز بحثية في بريطانيا، وتصدر تقارير يومية تصل للمنظمات الدولية، وأجهزة المخابرات والصحفيين المعادين لمصر، ويتعاملون معها على أنها حقائق.
وأضاف "مصطفى"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مصر يجب عليها أن تفتتح مراكز بحثية في الأماكن التي يوجد بها مراكز بحثية للإخوان، للرد عليهم وتوضيح الحقائق، ويجب على رجال الأعمال المساهمة في ذلك.
وتابع الباحث في الشئون البريطانية، أن بريطانيا أو لندن هي "الشقة التمليك" لجماعة الإخوان المسلمين يذهبون إليها عندما يشاؤون، موضحا أن بريطانيا من رابع المستحيلات أن تعتبرهم جماعة إرهابية، مشددًا على أن بريطانيا تحتضن ما بين 32 إلى 33 ألف إرهابي متشدد، وكان هناك مطالب باستبعادهم، إلا أن المنظمات الحقوقية منعت ذلك.
وأضاف "مصطفى"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مصر يجب عليها أن تفتتح مراكز بحثية في الأماكن التي يوجد بها مراكز بحثية للإخوان، للرد عليهم وتوضيح الحقائق، ويجب على رجال الأعمال المساهمة في ذلك.
وتابع الباحث في الشئون البريطانية، أن بريطانيا أو لندن هي "الشقة التمليك" لجماعة الإخوان المسلمين يذهبون إليها عندما يشاؤون، موضحا أن بريطانيا من رابع المستحيلات أن تعتبرهم جماعة إرهابية، مشددًا على أن بريطانيا تحتضن ما بين 32 إلى 33 ألف إرهابي متشدد، وكان هناك مطالب باستبعادهم، إلا أن المنظمات الحقوقية منعت ذلك.
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