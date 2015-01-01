تعرف على عدد مشاهدات "بحبه" للهضبة (فيديو)





طرح الهضبة عمرو دياب، برومو، أحدث أغانيه بعنوان "بحبه" من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم " ".





واقترب البرومو، من تحقيق مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث ححقق تحديدًا حتى الآن أكثر من 797,353 مشاهدة.





ومن المقرر أن يطرح الهضبة، الأغنية بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.



