ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ترامب: أزمة الحدود ليست "مصنعة" كما حاولت وسائل الإعلام المزيفة تصويرها

الإثنين 22/يوليه/2019 - 04:24 ص
ترامب: أزمة الحدود ليست مصنعة كما حاولت وسائل الإعلام المزيفة تصويرها
ترامب
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السناتور تشاك شومر، ذهب إلى الحدود الجنوبية مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين.

وأضافت ترامب عبر تغريدة له على تويتر، أن أزمة الحدود ليست "أزمة مصنعة"، كما حاولت وسائل الإعلام المزيفة الديمقراطيون تصويرها.

وأوضح أن مجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني، هرعوا اعتدوا على دورية على الحدود وقد أصيب بعض العملاء بجروح خطيرة.

Advertisements
المزيد عن: دونالد ترامب اخبار العالم أمريكا أزمة الحدود
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
ليفربول
1
x
00:00
1
إشبيلية