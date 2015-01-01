إسلام الشاطر يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون

حذر إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق ، لاعبي النادى الأهلي من صعوبة المباراة القادمة أمام المقاولون العرب ، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل علي ملعب برج العرب ، وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.





وكتب " الشاطر " عبر حسابه الرسمى علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا :" لمن يقول ان الدوري أنتهى .عن تجربه لن ينتهى الا إذا فاز الأهلي علي المقاولون ، ودا ماتش صعب اوى ".



