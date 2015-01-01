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إسلام الشاطر يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:50 ص
إسلام الشاطر يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون
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أسماء فايز
 
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حذر إسلام الشاطر لاعب الأهلي السابق ، لاعبي النادى الأهلي من صعوبة المباراة القادمة أمام المقاولون العرب ، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل علي ملعب برج العرب ، وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز. 


وكتب " الشاطر " عبر حسابه الرسمى علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا :" لمن يقول ان الدوري أنتهى .عن تجربه لن ينتهى الا إذا فاز الأهلي علي المقاولون ، ودا ماتش صعب اوى ".


وتابع :" يجب الحظر منه ، ويجب أن يكون هناك تركيز شديد من اللاعبين ، مباراه المقاولون أصعب مباراة فى الدوري ". 

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ويحتل النادى الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 نقطه ، بينما يتواجد نادى المقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 48 نقطة. 

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