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نقابة الفلاحين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لحوم الأضاحي (فيديو)

الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:02 ص
نقابة الفلاحين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لحوم الأضاحي (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه سيتم بيع كيلو عجول الأضاحي (قايم) بـ47 جنيها، في جميع نقابات الفلاحين على مستوى الجمهورية.

وأضاف "عبد الرحمن"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن هذا السعر "مش مخترعينه"، ولكنه موجود على أرض الواقع ولكن التجار يلجأون للمغالاة، مشددا على أن هذا هو السعر الواقعي.

ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن هذا السعر به هامش ربح أيضا، موضحا أن هناك عجول مستوردة سيكون سعرها حوالي 46 جنيها للكيلو (قايم)، وعلى من يرغب في الشراء التوجه إلى أفرع نقابة الفلاحين على مستوى الجمهورية.
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