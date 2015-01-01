برومو "ماتوصنيش" لهيثم شاكر يحقق نجاحا عبر يوتيوب (فيديو)
الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:57 ص
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أطلق النجم هيثم شاكر، برومو كليب ماتوصنيش، وذلك قبل أيام من إطلاق أحدث ألبوماته.
وحقق البرومو نجاحا منذ طرحه بالأمس بالقناة الرسمية لهيثم شاكر بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث اقترب البرومو من تسجيل أكثر من4,732 مشاهدة.ََ
الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، وشهد تصويره في مدينة أثينا باليونان.
وجاء هذا بعد أيام من إطلاق النجم هيثم شاكر برومو قصير يتضمن مقطعًا صغيرًا من أغنية ياما ياما على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، التعليقات على البرومو تؤكد اشتياق الجمهور لأحدث ألبومات النجم، وذلك بعد غيابه 5 سنوات عن الساحة الفنية.
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