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باريس سان جيرمان يصدم جماهير برشلونة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:12 ص
باريس سان جيرمان يصدم جماهير برشلونة
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محمد جمال
 
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 نفى المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي ليوناردو شائعة تقديم عرض رسمي من قبل نادى برشلونة الإسبانى لضم لاعب الفريق البرازيلي نيمار جونيور خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. 


وقال ليوناردو فى تصريحات لموقع "البرنابيو" أن برشلونة لم يقدم أى عرض ملموس لضم نيمار وأن الوضع كما هو لا يوجد به أى جديد. 


وأكد المدير الرياضي لباريس أن نيمار لاعب للفريق الفرنسي وأن ليس هناك أى عرض من برشلونة لضم اللاعب أو هناك أى أحاديث لتبادل لاعبين. 


ويذكر أن بعض التقارير الصحفية أذدت أن نيمار أصبح قريب من الإنتقال لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد تغيبه عن مباريات الفترة التحضيرية للموسم المقبل.
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