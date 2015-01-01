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حنان مطاوع لـ"الفجر الفني": شريف دسوقي شاطر ويستاهل النجاح

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:14 ص
حنان مطاوع لـالفجر الفني: شريف دسوقي شاطر ويستاهل النجاح
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يارا أحمد
 
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أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها بتصريحات الفنان شريف دسوقي خلال ندوة تكريمه في"الفجر الفني" عن أدائها المتميز وشطارتها في الاستعدادات للتحضير للشخصية في اللوكيشن خلال تصوير مسلسل "لمس أكتاف".

وأكدت حنان مطاوع، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" ان الفنان شريف دسوقي، فنان موهوب وله مستقبل كبير والأيام القادمة ستحمل العديد من النجاحات وذلك لإبداعه.

يذكر أن مسلسل "لمس اكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

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