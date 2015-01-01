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هل تخلى نيمار عن العودة إلى برشلونة؟

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:03 ص
هل تخلى نيمار عن العودة إلى برشلونة؟
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مني العوضي
 
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أشارت تقارير فرنسية إلى أن البرازيلي نيمار جونيور لم يتخلى عن فكرة الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان رغم عودته إلى تدريبات الفريق الباريسي.


وقالت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية، أن البرازيلي نيمار لا يزال حريصاً على مغادرة باريس سان جيرمان، رغم أنه سوف يسافر يوم الثلاثاء مع بعثة الفريق الباريسي إلى الصين.


وأوضحت الصحف الفرنسية رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة مجدداً والذي قد غادره في 2017 إلى باريس بعد كسر الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.


وكانت تقارير قد ربطت بين نيمار ويوفنتوس الإيطالي وأيضاً مانشستر سيتي الانجليزي للعب لأحداهما في الصيف الحالي.

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