هل تخلى نيمار عن العودة إلى برشلونة؟

أشارت تقارير فرنسية إلى أن البرازيلي نيمار جونيور لم يتخلى عن فكرة الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان رغم عودته إلى تدريبات الفريق الباريسي.





وقالت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية، أن البرازيلي نيمار لا يزال حريصاً على مغادرة باريس سان جيرمان، رغم أنه سوف يسافر يوم الثلاثاء مع بعثة الفريق الباريسي إلى الصين.



