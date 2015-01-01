افتتاح العرض المسرحي "سحر الأحلام" على مسرح البالون (صور)

تحت إشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، افتتح الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض المسرحى "سحر الأحلام"، أمس الأحد، على مسرح البالون بالعجوزة.





العرض من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، تدور أحداثه حول العادات والتقاليد الغربية التى تسللت إلى المجتمع المصرى، والتى لا تتناسب مع عاداته وتقاليده الأصيلة التى تميز بها عن سائر المجتمعات، وتأثير ذلك على الفن خاصة وعلى مختلف المجالات بصفة عامة.





حضر الافتتاح كوكبة من نجوم الفن منهم "الفنان مجدي صبحي، والفنان سامح يسري، والمطرب حلمي عبد الباقي، والممثل المغربي الفنان سعيد الناصري، وعدد من قيادات وفنانى ومديرى الفرق الفنية بالبيت.





"سحر الأحلام "البطولة للفنانين" مجدي فكرى، إيناس مكى، نيفين رفعت، عبد العاطى صالح، رضا رمزى، محمد عنتر، أمنية فتحى، ياسر حسن"، أشعار كوثر مصطفي، ألحان أحمد محيى، استعراضات هشام المقدم، ديكور ابراهيم الفوى، أزياء جملات عبده، نحت سارة العقيلي، مخرج منفذ سامى المصرى، تأليف وإخراج دكتور حسام عطا.



