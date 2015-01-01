نجم الزمالك: مبروك الدوري للنادي الأهلي

يرى تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن الأهلي توج بالدوري المصري بعد تعادل الأبيض مع الجونة.

وقال تامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مبروك الدور للنادي الأهلي".

وأكمل: "الأهلي لن يفرط في النقاط خاصة مع ظروف مباراته أمام المقاولون، بطولة الدوري هذا الموسم لم تكن للأحمر، ومن أسهل المواسم للزمالك لحصد اللقب".





وأختتم: "عندما وصل الفارق إلى 7 نقاط لصالح الزمالك في صدارة الدوري شعرت أن البطولة ستتحول للأهلي".