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بقرار من مدبولي.. حظر التجوال في هذه المناطق من 7 مساء إلى 6 صباحًا

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:29 ص
بقرار من مدبولي.. حظر التجوال في هذه المناطق من 7 مساء إلى 6 صباحًا
مصطفى مدبولى
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر الأحمر، وحتى خط الحدود الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونص القرار على أن تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

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