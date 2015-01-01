ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد التعادل مع الزمالك.. أحمد ياسر ريان يوجه رسالة غريبة لمتعب

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:25 ص
بعد التعادل مع الزمالك.. أحمد ياسر ريان يوجه رسالة غريبة لمتعب
Advertisements
طباعة
أسماء فايز
 
Advertisements

نشر أحمد ياسر ريان ، لاعب فريق الجونة ،رسالة لعماد متعب لاعب الأهلي السابق ، عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا : " خلصت ، تمام يا عمدة ".

نجح احمد ياسر ريان ، مهاجم الجونة ، فى احراز هدف التعادل للجونة فى مرمى الزمالك فى الدقيقة ٧٨، من المباراة التى أقيمت مساء اليوم على ملعب إستاد الجونة ، ضمن مباريات الجولة ال٣٣ من بطوله الدوري الممتاز ، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما. 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
ليفربول
1
x
00:00
1
إشبيلية