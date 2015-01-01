بعد التعادل مع الزمالك.. أحمد ياسر ريان يوجه رسالة غريبة لمتعب

نشر أحمد ياسر ريان ، لاعب فريق الجونة ،رسالة لعماد متعب لاعب الأهلي السابق ، عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا : " خلصت ، تمام يا عمدة ".

نجح احمد ياسر ريان ، مهاجم الجونة ، فى احراز هدف التعادل للجونة فى مرمى الزمالك فى الدقيقة ٧٨، من المباراة التى أقيمت مساء اليوم على ملعب إستاد الجونة ، ضمن مباريات الجولة ال٣٣ من بطوله الدوري الممتاز ، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.