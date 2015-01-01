بعد التعادل مع الزمالك.. أحمد ياسر ريان يوجه رسالة غريبة لمتعب
الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:25 ص
أسماء فايز
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نشر أحمد ياسر ريان ، لاعب فريق الجونة ،رسالة لعماد متعب لاعب الأهلي السابق ، عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلا : " خلصت ، تمام يا عمدة ".
نجح احمد ياسر ريان ، مهاجم الجونة ، فى احراز هدف التعادل للجونة فى مرمى الزمالك فى الدقيقة ٧٨، من المباراة التى أقيمت مساء اليوم على ملعب إستاد الجونة ، ضمن مباريات الجولة ال٣٣ من بطوله الدوري الممتاز ، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.
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