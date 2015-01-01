وفقًا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد وقفة عيد الأضحى

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن ميلاد هلال شهر ذي الحجة، بعد حدوث الاقتران في تمام الخامسة و12 دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة، يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1440هـ، الأول من أغسطس المقبل.





وأوضح المعهد، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس يوم الـ29 من شهر ذي القعدة، ويبقى الهلال الجديد في سماء محافظات الجمهورية لمدد تتراوح بين (31-33 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (17-39 دقيقة).





وتوافق وقفة عيد الأضحى لعام 1440هـ يوم السبت 10 أغسطس المقبل، ليكون عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ يوم الأحد 11 أغسطس، وفقًا للحسابات الفلكية.