فنزويلا تتهم أمريكا بانتهاك مجالها الجوي

قال فلاديمير بادرينو لوبيز، وزير الدفاع الفنزويلى، إن طائرة أمريكية اخترقت اليوم المجال الجوى لبلاده، دون الحصول على إذن مسبق.





وأكد الوزير، وفقا لما ذكره راديو" صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية، أن الطائرة الأمريكية عرضت سلامة الرحلات التجارية للخطر باختراق المجال الجوى لفنزويلا دون إخطار مسبق.





وكانت القيادة العسكرية الجنوبية للولايات المتحدة، أكدت أن مقاتلة حربية فنزويلية لاحقت فى وقت سابق بشكل عدوانى طائرة استخبارات أمريكية كانت تحلق فى الأجواء الدولية فوق البحر الكاريبى، مشيرة إلى أن المقاتلة الفنزويلية اقتربت بشدة من الطائرة الأمريكية والتى كانت تقوم بمهمة حظيت بموافقة دولية متعددة، الأمر الذى أنطوى على تهديد لسلامة طاقمها.



