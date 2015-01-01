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بسبب الزحام.. "أورام الفيوم" يجهز خيمة انتظار للسيدات للكشف المبكر عن أورام الثدي

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:10 ص
بسبب الزحام.. أورام الفيوم يجهز خيمة انتظار للسيدات للكشف المبكر عن أورام الثدي
مركز أورام الفيوم
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واصلت سيدات الفيوم توافدهن على مركز الأورام، للكشف المبكر على أورام الثدي، في إطار حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، والتي تم إطلاقها من خلال وزارة الصحة.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام، ومديرية الصحة بالمحافظة، وحرص مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، برئاسة الدكتور صلاح أبوطالب، على تخصيص خيمه انتظار للسيدات داخل أسوار المركز، نظراً للزحام الشديد أمام المركز وفي قاعات الانتظار، بسبب الأعداد الكبيرة التي تتوافد على حملة "100 مليون صحة".

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