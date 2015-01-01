ريال مدريد يقدم عرضًا فلكيًا لضم نيمار.. وصدمة في برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن العرض المغري المقدم من ريال مدريد للتعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان هذا الصيف.





وقالت الصحيفة الإسبانية عبر غلافها الصادر صباح اليوم الإثنين أن عرض نادي ريال مدريد مُقابل نيمار هو عبارة عن مبلغ 90 مليون يورو بالأضافة إلى وضع الويلزي جاريث بيل ضمن الصفقة.





وكانت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية قد أكدت أن البرازيلي نيمار لا يزال حريصاً على مغادرة باريس سان جيرمان، رغم أنه سوف يسافر يوم الثلاثاء مع بعثة الفريق الباريسي إلى الصين.





وأبدى نيمار رغبته في العودة إلى برشلونة بعدما توترت علاقته مع إدارة باريس سان جيرمان وبعدها حصل على موافقة مبدئية للسماح برحيله حال وصول عرض مغري.





وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 بعدما تم دفع الشرط الجزائي في عقده مع البارسا والبالغ قيمته 222 مليون يورو.





فيما أوضحت تقارير إسبانية أن نادي يوفنتوس مهتم بضم نيمار بالأضافة إلى ارتباط اسم اللاعب البرازيلي بالانضمام إلى مانشستر سيتي.