طلعت عبد القوي: 500 جمعية تحصل على تمويل أجنبي في مصر



وأضاف "عبد القوي"، في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن كلمة التمويل الأجنبي ليست سبة، والجمعيات التي تحصل على التمويل الأجنبي لا تتعدى 1%، وهناك 57 ألف جمعية في مصر تحصل منها على تمويل أجنبي حوالي 500 جمعية فقط.



وتابع رئيس اتحاد الجمعيات، أن التمويل الأجنبي مصدر مشروع ودول العالم كلها تحصل عليه، المهم أن يكون "تمويل نظيف"، وتكون هناك رقابة قبل الحصول على التمويل ومتابعة جهات إنفاقه فيما بعد، لافتا إلى أنه كانت هناك بعض الجهات والأشخاص يحصلون على تمويل بعيدا عن الوزارة والرقابة.



قال طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات، إن مصر دولة قوية وليست صغيرة ومؤسساتها قوية، وعند الحصول على تمويل أجنبي للجمعيات يكون معروف الجهة الممولة، والجهة الحاصلة على التمويل، وتتم متابعة ميزانيتها وحساباتها، ومعرفة نوع النشاط الذي يتم توجيه التمويل له.