أستاذ تمويل يكشف أسباب احتلال الجنيه المصري المركز الثاني كأفضل عملات العالم



وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن ارتفاع الجنية المصري يعني أن المعروض من النقد الأجنبي بدأ يتزايد، وهناك تزايد في دخل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات الصادرات، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر.



ولفت أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أنه بالنسبة لتصنيف الليرة التركية من قبل وكالة بلومبرج، في المركز الثالث كأسوأ أداء للعملة، فإن وضعها صعب للغاية وستجد المزيد من الصعوبات في الفترة المقبلة بسبب تدخل الرئيس التركي والبنك المركزي في العملة، وهذا يؤثر على العملة والاقتصاد التركي.

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على تصنيف الجنيه المصري من قبل وكالة بلومبرج، في المركز الثاني كأفضل عملات العالم، قائلا إن البعض كان يتصور بنية ليست خالصة، إن الجنية المصري سوف يواصل الانخفاض أمام الدولار وهذا لم يحدث.