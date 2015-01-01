برعاية تركي آل الشيخ.. ماجد المهندس يحيي حفلا جماهيرا ضخما في أبها (صور)
الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:21 ص
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أحيا المطرب ماجد المهندس حفلًا جماهيرًا ضخمًا بمدينة أبها تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.
وصعد المهندس مسرح طلال مداح بمنطقة أبها بالمملكة العربية السعودية، لإحياء الفقرة الثانية من الحفل الغنائي الذي أقيم منذ قليل هناك.
واستهل ماجد المهندس الحفل بأغنية "هدوء" التي تفاعل معها الجمهور بحرارة شديدة، وسط حضور كبير.
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