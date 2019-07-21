عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الاثنين
الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:33 ص
Advertisements
Advertisements
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
وحذرت الأرصاد، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، ومن ظهور السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.
وأوضحت أن الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وعلى جنوب البلاد كما تنشط علي البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
Advertisements
المزيد عن: هيئة الأرصاد طقس الإثنين درجة الحرارة الاثنين درجات الحرارة اليوم توقعات الأرصاد تحذيرات الأرصاد
- "الأرصاد": طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والعظمى 32
- الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة
- توقعات "الأرصاد" حول حالة طقس اليوم الثلاثاء
- حالة الطقس اليوم الخميس 28/9/2017 في مصر والدول العربية
- الأرصاد: طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة جنوبًا
- الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالاً.. مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة
- تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
- الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة
- بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الإثنين
- بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الإثنين