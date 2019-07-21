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عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الاثنين

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:33 ص
عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الاثنين
طقس
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وحذرت الأرصاد، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، ومن ظهور السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

وأوضحت أن الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وعلى جنوب البلاد كما تنشط علي البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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