أمن الجيزة يواصل جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة لواء سابق في الهرم

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يواصل رجال مباحث الجيزة الاستماع إلى أقوال شهود العيان، والعاملين بالشركة ملك اللواء السابق، المعثور على جثته داخل الإستراحة الخاصة به، بمنطقة الهرم، كما يتم فحص عددًا من المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة، فضلا عن التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة محل الجريمة، والمراكبة بالاماكن المحيطة بها، وفحص علاقات المجني عليه، لوجود عما إذا كانت لديه خلافات مع أحد من عدمه.



كان كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة عن مفاجآت جديدة حول العثور على جثة لواء سابق بالمعاش داخل الإستراحة الخاصة به، بمنطقة الهرم، وتبين أنه يدعي " عزت.أ"، ولديه ولدين " ضابطين"، وأصل إقامته محافظة البحيرة، ولديه شركة خاصة به بنطاق قسم شرطة الهرم، ويحضر إليها كل أسبوعين.



وأضاف المصدر ذاته لبوابة الفجر، أن المجني عليه متخذ غرفة بالمخزن الخاص بالشركة ملكه، كـ " إستراحة" له ليقيم بها حال تواجده بالشركة، مشيرا أنه بعد صلاته الفجر، وجلوسه بالإستراحة خاصته، وتأخره، ذهب إليه أحد العاملين بالشركة، ليجده جثة هامدة وغارقا في دمائه.



وأوضح المصدر ذاته أنه بعد إبلاغ الشرطة، وحضور قوة أمنية لمكان البلاغ، وبفحص الجثة تبين إصابة المجني عليه بتهشم بالرأس إثر ضربه بأله حادة على رأسه، كما تبين سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وحافظة نقوده.



وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل إستراحة بدائرة القسم.



وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وعثر على جثة لواء سابق بالمعاش، مقتولا إثر التعدي عليه بالضرب على رأسه بألة حادة.



وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.