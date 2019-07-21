أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 21-7-2019
الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:39 ص
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أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الأرصاد": درجة الحرارة هذا الأسبوع لن تزيد عن 38
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتباطًا إيجابيًا بين الحالة المزاجية للمواطن ودرجة الحرارة المعتدلة، لافتَا إلى أن درجة الحرارة الآن تعتبر معتدلة بالنسبة لفصل الصيف، وسترتفع درجة الحرارة غدَا درجة واحدة، معقبًا: " درجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، لن تزيد عن 38 درجة".
عمرو أديب عن تعادل الزمالك: "جبت واحدة بتاعة كوتشينة قالتلي هيخسر الدوري ماصدقتش"
وأضاف "أديب"، "بقالنا 50 سنة بنخسر الدوري بدون أسباب.. دا أنا جبت واحدة بتاعة كوتشينة قالتلي الزمالك هيخسر الدوري مصدقتش، حد يقولي أشجع الزمالك تاني إزاي، أنا كنت مراهن نص البلد إننا هنكسب".
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الإثنين
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يرصد حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
رئيس هيئة الطيران المدني: مصر ليست لها علاقة بأزمة جماهير الجزائر
أكد الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، أن مصر ليست لها علاقة بأزمة جماهير الجزائر التي يقف ورائها الطيران الجزائري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع سفر كل المشجعين الجزائريين إلى بلادهم فجر اليوم.
أيمن الجندي: اختفاء 65% من الوظائف في 2030
وأضاف "الجندي"، أن 65% من الوظائف ستختفي في 2030، وأنه سيتم تحويل وظائف أخرى إلى شكل آلي.
التعليم العالي تحذر الطلاب من سماسرة التنسيق: "إنت بتبيع نفسك لواحد ممكن يضحك عليك"
وحذر "عطا"، طلاب الثانوية العامة من التعامل مع سماسرة التنسيق في كتابة الرغبات، قائلًا: "انت بتبيع نفسك لواحد ممكن يضحك عليك، هذا السمسار من الممكن أن يتلاعب برغباتك بعد اطلاعه على رقمك السري".
لطلاب الثانوية العامة.. نائب وزير التعليم العالي يكشف أسماء الكليات المناسبة لسوق العمل
قال الدكتور عمرو عدلى، نائب وزير التعليم العالى الجديد لشئون الجامعات، إن هناك وظائف جديدة ستتواجد بشكل كبير في سوق العمل منها طب الشيخوخة والعلاج الطبيعي والتمريض نتيجة ارتفاع معدلات العمر.
الطيران المدني يكشف آخر تفاصيل أزمة الجزائريين بمطار القاهرة
كشف سامح حنفي، رئيس سلطة الطيران المدني، تفاصيل حدوث مشادات واحتكاكات بين المشجعين الجزائريين في مطار القاهرة.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الأرصاد": درجة الحرارة هذا الأسبوع لن تزيد عن 38
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتباطًا إيجابيًا بين الحالة المزاجية للمواطن ودرجة الحرارة المعتدلة، لافتَا إلى أن درجة الحرارة الآن تعتبر معتدلة بالنسبة لفصل الصيف، وسترتفع درجة الحرارة غدَا درجة واحدة، معقبًا: " درجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، لن تزيد عن 38 درجة".
عمرو أديب عن تعادل الزمالك: "جبت واحدة بتاعة كوتشينة قالتلي هيخسر الدوري ماصدقتش"
وأضاف "أديب"، "بقالنا 50 سنة بنخسر الدوري بدون أسباب.. دا أنا جبت واحدة بتاعة كوتشينة قالتلي الزمالك هيخسر الدوري مصدقتش، حد يقولي أشجع الزمالك تاني إزاي، أنا كنت مراهن نص البلد إننا هنكسب".
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الإثنين
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يرصد حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
رئيس هيئة الطيران المدني: مصر ليست لها علاقة بأزمة جماهير الجزائر
أكد الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، أن مصر ليست لها علاقة بأزمة جماهير الجزائر التي يقف ورائها الطيران الجزائري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع سفر كل المشجعين الجزائريين إلى بلادهم فجر اليوم.
أيمن الجندي: اختفاء 65% من الوظائف في 2030
وأضاف "الجندي"، أن 65% من الوظائف ستختفي في 2030، وأنه سيتم تحويل وظائف أخرى إلى شكل آلي.
التعليم العالي تحذر الطلاب من سماسرة التنسيق: "إنت بتبيع نفسك لواحد ممكن يضحك عليك"
وحذر "عطا"، طلاب الثانوية العامة من التعامل مع سماسرة التنسيق في كتابة الرغبات، قائلًا: "انت بتبيع نفسك لواحد ممكن يضحك عليك، هذا السمسار من الممكن أن يتلاعب برغباتك بعد اطلاعه على رقمك السري".
لطلاب الثانوية العامة.. نائب وزير التعليم العالي يكشف أسماء الكليات المناسبة لسوق العمل
قال الدكتور عمرو عدلى، نائب وزير التعليم العالى الجديد لشئون الجامعات، إن هناك وظائف جديدة ستتواجد بشكل كبير في سوق العمل منها طب الشيخوخة والعلاج الطبيعي والتمريض نتيجة ارتفاع معدلات العمر.
الطيران المدني يكشف آخر تفاصيل أزمة الجزائريين بمطار القاهرة
كشف سامح حنفي، رئيس سلطة الطيران المدني، تفاصيل حدوث مشادات واحتكاكات بين المشجعين الجزائريين في مطار القاهرة.
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