نهاية نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن عروض كبيرة لضم الويلزى جاريث بيل لاعب ريال مدريد، بعد تصريحات مدربه زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد بإنه سيرحل عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادى جيانجسو سونينج الصينى عرض على الويلزى بيل عرض بقيمة 17 مليون يورو كراتب سنوى مثل ما يحصل عليه فى ريال مدريد.





وأشارت الصحيفة أن أيضاً نادى شانجهاي شينهوا عرض راتباً على بيل أعلى مما يحصل عليه حاليا فى مدريد ولكن طلب التعاقد معه دون دفع أى أموال لمدريد.



