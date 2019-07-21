تعرف على مزايا القانون الجديد للتأمينات والمعاشات

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قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات يشمل مكتسبات القوانين السابقة، مشيرا إلى أن القانون يستهدف حل مشكلة التشابك المالي مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي والتي ترتب عليها مديونيات اقتربت من الـ900 مليار جنيه.



وأوضح "سعودي"، خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "CBC"، الأحد، أن الزوجة المستحقة معاش عن نفسها ثم توفى زوجها وحصلت على معاش من زوجها، والمعاشان أقل من معاشها عن والدها يجوز لها تحصل على معاش والدها، متابعا: "ممكن تقدر تاخد 3 معاشات".



ولفت إلى أن من مزايا القانون الجديد ضمان حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من أجر الاشتراك التأميني بالإضافة إلى دمج الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل بما يضمن معالجة الأجر التأميني، لافتا إلى أن بدل البطالة في القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب يعطي البدل بنسبة 75% من الأجر التأميني كقاعدة متدرجة لمدة 28 أسبوعًا، وذلك بعد تسجيل الشخص نفسه في مكتب العمل.

