خبير تنمية بشرية: كم التكنولوجيا في العالم يتضاعف كل عام ونصف
الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:13 ص
أمنية فوزي
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قال أيمن الجندي، خبير تنمية الموارد البشرية، إن 87% من مهندسي الكهرباء سيفقدون وظائفهم في 2030 بسبب التحول للطاقة النظيفة، مضيفًا أن الطائرات ستكون آلية، وستختفي وظيفة الطيار.
وحذر "الجندي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة، قائلًا إن الكثير من المهن التي يبجلها المجتمع ستختفي في الفترة المقبلة.
وأضاف أن كم التكنولوجيا في العالم يتضاعف كل عام ونصف، ويجب على طلاب الثانوية العامة أن يواكبوا متطلبات العصر
وحذر "الجندي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة، قائلًا إن الكثير من المهن التي يبجلها المجتمع ستختفي في الفترة المقبلة.
وأضاف أن كم التكنولوجيا في العالم يتضاعف كل عام ونصف، ويجب على طلاب الثانوية العامة أن يواكبوا متطلبات العصر
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