تابع لايف beIN SPORTS: مشاهدة مباراة ليفربول وإشبيلية بث مباشر (MO SALAH) يلا شوت بلس ليفربول رابط متعدد مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وإشبيلية اليوم الإثنين 22-7-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يصطدم فريق ليفربول الإنجليزي بنظيره إشبيلية الإسباني، في رابع مبارايات الفريق الإنجيلزي الحائز على النسخة الماضية من بطولة دوري ابطال أوروبا، حيث يواصل الريدز استعدادتهم خلال المعسكر التحضيري، الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للموسم الجديد 2018-2019 .

وخاض الريدز الذي يلعب في صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح قد خاض 3 مباريات ودية حتى الآن، فازوا في مباراتين وخسروا مباراة أخرى، حيث حققوا الفوز على كلًا من ترانميري بنتيجة 6-0 وبرادفورد بنتيجة 3-1 في إنجلترا، ولكنه خسر صباح أمس السبت أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 ولكن في أمريكا.

وخاض الريدز الذي يلعب في صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح قد خاض 3 مباريات ودية حتى الآن، فازوا في مباراتين وخسروا مباراة أخرى، حيث حققوا الفوز على كلًا من ترانميري بنتيجة 6-0 وبرادفورد بنتيجة 3-1 في إنجلترا، ولكنه خسر صباح أمس السبت أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 ولكن في أمريكا.