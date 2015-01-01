ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أبوسعدة: من حق الجمعيات الحصول على تمويلات أجنبية وفقًا للقانون الجديد

الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:45 ص
أبوسعدة: من حق الجمعيات الحصول على تمويلات أجنبية وفقًا للقانون الجديد
الدكتور حافظ أبو سعدة
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجميعات الاهلية الجديد حدد احد الأدنى لتأسيس الجمعيات بـ 20 الف جنيه، كما أنه سمح للجمعيات الاهلية الدولية، بإنشاء مقرات لها في مصر.

وتابع "أبو سعدة"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأحد، أن القانون الجديد سمح للجمعيات الأهلية الحصول على تمويل أجنبي، لكنه اشترط عدم استخدام هذه الأموال في أي نشاط يخالف النظام العام في مصر.

وأضاف أن مصر قامت بإعداد بنية حقيقة في مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن انتهاك حقوق الإنسان قد يحدث في بعض الحالات، لكن الأهم هو أن الدولة تحاسب من ينتهك هذه الحقوق.
Advertisements
المزيد عن: حقوق الإنسان الدكتور حافظ أبو سعدة اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
ليفربول
1
x
00:00
1
إشبيلية