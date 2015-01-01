أبوسعدة: من حق الجمعيات الحصول على تمويلات أجنبية وفقًا للقانون الجديد
الإثنين 22/يوليه/2019 - 03:45 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجميعات الاهلية الجديد حدد احد الأدنى لتأسيس الجمعيات بـ 20 الف جنيه، كما أنه سمح للجمعيات الاهلية الدولية، بإنشاء مقرات لها في مصر.
وتابع "أبو سعدة"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأحد، أن القانون الجديد سمح للجمعيات الأهلية الحصول على تمويل أجنبي، لكنه اشترط عدم استخدام هذه الأموال في أي نشاط يخالف النظام العام في مصر.
وأضاف أن مصر قامت بإعداد بنية حقيقة في مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن انتهاك حقوق الإنسان قد يحدث في بعض الحالات، لكن الأهم هو أن الدولة تحاسب من ينتهك هذه الحقوق.
وتابع "أبو سعدة"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأحد، أن القانون الجديد سمح للجمعيات الأهلية الحصول على تمويل أجنبي، لكنه اشترط عدم استخدام هذه الأموال في أي نشاط يخالف النظام العام في مصر.
وأضاف أن مصر قامت بإعداد بنية حقيقة في مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن انتهاك حقوق الإنسان قد يحدث في بعض الحالات، لكن الأهم هو أن الدولة تحاسب من ينتهك هذه الحقوق.
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