"الزكاة والدخل": 95% نسبة الالتزام بالإقرارات الضريبية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن حالات التهرب الضريبي تكاد تكون معدومة في المملكة؛ بسبب التعاون الإيجابي بينها وبين قطاع الأعمال.

وقالت الهيئة إن نسبة الالتزام بالإقرارات الضريبية تمثل 95%، حيث أنها تسعى عبر تنفيذ الكثير من البرامج والمبادرات لتحقيق أعلى درجات الالتزام والامتثال لدى قطاع الأعمال ورفع درجات الوعي لدى المجتمع بشكل عام.

وأضافت أن بعض حالات التهرب المعدودة التي تم ضبطها، تُنظر حالياً لدى الإدارة المختصة بالتهرب الضريبي؛ لتحديد قيمة الضرائب المستحقة نظاماً.