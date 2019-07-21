أونلاين beIN SPORTS.. مشاهدة مباراة ليفربول وأشبيلية بث مباشر kora live رابط ماتش ليفربول GOAL salah يوتيوب

مشاهدة مباراة ليفربول وإشبيلية اليوم الإثنين 22-7-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يخوض نادي ليفربول الإنجليزي رابع مبارياته الودية صباح يوم غدًا الأثنين، أمام فريق إشبيلية الإسباني، وذلك خلال المعسكر التحضيري للموسم الجديد الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للموسم الجديد.





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الجدير بالذكر ان الريدز الذي يلعب في صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح قد خاض 3 مباريات ودية حتى الآن، فازوا في مباراتين وخسروا مباراة أخرى، حيث حققوا الفوز على كلًا من ترانميري بنتيجة 6-0 وبرادفورد بنتيجة 3-1 في إنجلترا، ولكنه خسر صباح أمس السبت أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 ولكن في أمريكا.





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سوف يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مواجهة الفريق الأندلسي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: لونيرجان، خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، فان ديك، روبيرتسون، خط الوسط: فاينالدوم، تشامبرلين، هندرسون، خط الهجوم: وودبرن، ويلسون، أوريجي.





بينما يجلس على دكة بدلاء الفريق الإنجليزي كلا من: مينيوليه، أثيرتون، فابينيو، لوفرين، ميلنر، جوميز، بروستر، ماتيب، كينت، لويس، جونز، هوفر، العروسي.





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يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وإشبيلية من خلال البث الفضائي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports hd على القمرين نايل سات وسهيل سات، وقد خصصت بي إن سبورتس كلا من قناتي beIN Sports HD2 و beIN Sports HD11 لنقل أحداث المباراة.