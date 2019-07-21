خبير اقتصادي: نتوقع انخفاض قيمة الدولار الفترة المقبلة



ونوه إلى أن انخفاض سعر الصرف الدولاري مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية جاء نتيجة زيادة الحصيلة الدولارية في مصر وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والتي وصلت من يناير حتى مايو 2019 إلى 16.7 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين من الخارج وإيرادات السياحة.



وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية بأن زيادة التصنيف الائتماني لمصر إلى "بي موجب" شجع المستثمرين على الدخول في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.



قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إن تصنيف الجنيه المصري في المركز الثاني كأفضل عملات العالم في 2019 يمثل شهادة أشاده جيدة من جانب وكالة بلومبيرج الأمريكية، خاصة أنها وكالة مشهورة ومعروفة اقتصاديا.وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "CBC"، اليوم الأحد، أن العملة المصرية حققت ارتفاع مقابل الدولار تجاوز 125 قرشا تقريبا، متوقعًا انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة؛ بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك نتيجة زيادة الصادرات وانخفاض الواردات المصرية من الغاز الطبيعي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.