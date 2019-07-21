كورة لايف GOAL Salah مشاهدة مباراة ليفربول وإشبيلية بث مباشر يلا شوت بلس رابط ماتش الليفر beIN SPORTS

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تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة إشبيلية:

لونيرجان، أرنولد، فيليبس، فان ديك، روبيرتسون، فاينالدوم، تشامبرلين، هندرسون، وودبرن، ويلسون، أوريجي.

وعلى دكة البدلاء:

مينيوليه، أثيرتون، فابينيو، لوفرين، ميلنر، جوميز، بروستر، ماتيب، كينت، لويس، جونز، هوفر، العروسي.





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