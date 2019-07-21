ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الجوازات" توضح شروط فصل التابع المقيم في جواز سفر مستقل

الأحد 21/يوليه/2019 - 11:41 م
الجوازات توضح شروط فصل التابع المقيم في جواز سفر مستقل
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، شروط فصل التابع المقيم في جواز سفر مستقل.

وجاء ذلك ردًا على سؤال على الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيه: "متى يجب فصل التابع المقيم في جواز سفر مستقل وشكرًا".

وردت الجوازات قائلة: "أهلاً بك، التعليمات تشترط الفصل عند بلوغ سن الـ ١٨ عام ونقل الخدمات عند بلوغ سن الـ ٢٥ عام . سعدنا بتواصلك".

Advertisements
المزيد عن: مستقل فصل جواز سفر الجوازات التابع
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
ليفربول
0
x
00:00
0
إشبيلية