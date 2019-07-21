"الجوازات" توضح شروط فصل التابع المقيم في جواز سفر مستقل
الأحد 21/يوليه/2019 - 11:41 م
الفجر السعودي
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أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، شروط فصل التابع المقيم في جواز سفر مستقل.
وجاء ذلك ردًا على سؤال على الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيه: "متى يجب فصل التابع المقيم في جواز سفر مستقل وشكرًا".
وردت الجوازات قائلة: "أهلاً بك، التعليمات تشترط الفصل عند بلوغ سن الـ ١٨ عام ونقل الخدمات عند بلوغ سن الـ ٢٥ عام . سعدنا بتواصلك".
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