"الجوازات" توضح شروط فصل التابع المقيم في جواز سفر مستقل

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، شروط فصل التابع المقيم في جواز سفر مستقل.

وجاء ذلك ردًا على سؤال على الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيه: "متى يجب فصل التابع المقيم في جواز سفر مستقل وشكرًا".

وردت الجوازات قائلة: "أهلاً بك، التعليمات تشترط الفصل عند بلوغ سن الـ ١٨ عام ونقل الخدمات عند بلوغ سن الـ ٢٥ عام . سعدنا بتواصلك".