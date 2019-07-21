القليوبية اليوم.. إحالة 18 طبيبًا للتحقيق في طوخ.. ووزير الري يتفقد سحارة مصرف بلبيس بأبوزعبل

شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:قدم وفد من منطقة القليوبية الأزهرية برئاسة إبراهيم صديق وكيل الشؤون الثقافية بالمنطقة، والشيخ عادل عبد الفتاح مدير عام الوعظ، ومدير التعليم الثانوي الشيخ عبدالمجيد دومه، والشيخ حميده العبسي مدير التعليم النوعي، ومحمد مصطفى مدير التعليم الخاص، ورفعت جودة من التعليم الإبتدائي، والشيخ محمد حسن مدير إدارة القناطر الخيرية،اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة الطالب محمود محمد حسين الأول علي الثانوية الأزهرية بالقليوبية بمجموع 98%، ابن قرية البرادعة مركز القناطر، الذي لقي مصرعه غرقا أمس بشاطئ مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية خلال رحلة لليوم الواحد.وأحال محمد خيري رئيس مدينة طوخ، 18 طبيبًا للتحقيق، بسبب عدم التواجد في الوحدات الصحية.وأمر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بإنشاء سور يفصل بين سحارة مصرف بلبيس بابو زعبل والمباني السكنية، لكي يصبح مشروع كامل من أول النطاق إلى نهاية السحارة القديمة.