القليوبية اليوم.. إحالة 18 طبيبًا للتحقيق في طوخ.. ووزير الري يتفقد سحارة مصرف بلبيس بأبوزعبل
الأحد 21/يوليه/2019 - 11:47 م
محمد نبيل
Advertisements
Advertisements
شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:
وفد من منطقة القليوبية الأزهرية يقدم العزاء لأسرة طالب الثانوية بالبرادعة
قدم وفد من منطقة القليوبية الأزهرية برئاسة إبراهيم صديق وكيل الشؤون الثقافية بالمنطقة، والشيخ عادل عبد الفتاح مدير عام الوعظ، ومدير التعليم الثانوي الشيخ عبدالمجيد دومه، والشيخ حميده العبسي مدير التعليم النوعي، ومحمد مصطفى مدير التعليم الخاص، ورفعت جودة من التعليم الإبتدائي، والشيخ محمد حسن مدير إدارة القناطر الخيرية،اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة الطالب محمود محمد حسين الأول علي الثانوية الأزهرية بالقليوبية بمجموع 98%، ابن قرية البرادعة مركز القناطر، الذي لقي مصرعه غرقا أمس بشاطئ مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية خلال رحلة لليوم الواحد.
لعدم تواجدهم.. إحالة 18 طبيبًا للتحقيق في طوخ
وأحال محمد خيري رئيس مدينة طوخ، 18 طبيبًا للتحقيق، بسبب عدم التواجد في الوحدات الصحية.
وزير الري يتفقد سحارة مصرف بلبيس بأبوزعبل.. ويوجه بإنشاء سور فاصل بين المباني السكنية
وأمر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بإنشاء سور يفصل بين سحارة مصرف بلبيس بابو زعبل والمباني السكنية، لكي يصبح مشروع كامل من أول النطاق إلى نهاية السحارة القديمة.
وفد من منطقة القليوبية الأزهرية يقدم العزاء لأسرة طالب الثانوية بالبرادعة
قدم وفد من منطقة القليوبية الأزهرية برئاسة إبراهيم صديق وكيل الشؤون الثقافية بالمنطقة، والشيخ عادل عبد الفتاح مدير عام الوعظ، ومدير التعليم الثانوي الشيخ عبدالمجيد دومه، والشيخ حميده العبسي مدير التعليم النوعي، ومحمد مصطفى مدير التعليم الخاص، ورفعت جودة من التعليم الإبتدائي، والشيخ محمد حسن مدير إدارة القناطر الخيرية،اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة الطالب محمود محمد حسين الأول علي الثانوية الأزهرية بالقليوبية بمجموع 98%، ابن قرية البرادعة مركز القناطر، الذي لقي مصرعه غرقا أمس بشاطئ مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية خلال رحلة لليوم الواحد.
لعدم تواجدهم.. إحالة 18 طبيبًا للتحقيق في طوخ
وأحال محمد خيري رئيس مدينة طوخ، 18 طبيبًا للتحقيق، بسبب عدم التواجد في الوحدات الصحية.
وزير الري يتفقد سحارة مصرف بلبيس بأبوزعبل.. ويوجه بإنشاء سور فاصل بين المباني السكنية
وأمر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بإنشاء سور يفصل بين سحارة مصرف بلبيس بابو زعبل والمباني السكنية، لكي يصبح مشروع كامل من أول النطاق إلى نهاية السحارة القديمة.
Advertisements
المزيد عن: مصر القليوبية اخبار إحالة 18 طبيبًا للتحقيق
- إطلاق أسماء شهيدي حادث رفح الإرهابي على مدرستي بطوخ وشبين القناطر
- إحالة 15 طبيبا وصيدليا بشبين القناطر للتحقيق
- أبرز وأهم أخبار اليوم الإثنين 25/6/2018 في محافظة القليوبية
- وزير الري يتفقد سحارة مصرف بلبيس بأبوزعبل.. ويوجه بإنشاء سور فاصل بين المباني السكنية (صور)
- لعدم تواجدهم.. إحالة 18 طبيبًا للتحقيق في طوخ
- وفد أزهري يعزي أسرة طالب من أوائل الثانوية بالقليوبية مات غرقًا
- وفد من منطقة القليوبية الأزهرية يقدم العزاء لأسرة طالب الثانوية بالبرادعة (صور)