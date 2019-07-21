افتتاح معرض فرسان ضي الثاني للشباب العربي (صور)

وقال هشام قنديل رئيس مجلس ادارة اتيليه العرب – جاليري ضي ان المعرض تضمن اعمال في الرسم والنحت والتصوير والجرافيك حيث سيقدم الفنانان عبدالرحمن العجوز ورواء الدجوي اعمالها النحتية فيما يقدم الفنان محمد التهامي اعماله في الرسم والجرافيك بينما يقدم الفنانون مني رفعت عمر سناده ودعاء عبدالواحد واحمد سليمان اعمالهم التصويرية.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس ادارة اتيليه العرب – جاليري ضي ان المعرض تضمن اعمال في الرسم والنحت والتصوير والجرافيك حيث سيقدم الفنانان عبدالرحمن العجوز ورواء الدجوي اعمالها النحتية فيما يقدم الفنان محمد التهامي اعماله في الرسم والجرافيك بينما يقدم الفنانون مني رفعت عمر سناده ودعاء عبدالواحد واحمد سليمان اعمالهم التصويرية.

واشارهشام قنديل أن .جاليرى ضي يبحث عن المواهب الحقيقية ليعطها اول فرصة ..ويسعد بانطلاقها فى عالم المواهب الرحب..ذلك العالم الذى يتسع لكل ذى موهبة حق وكل فنان سعى لتحقيق موهبته..هذا العالم يلفظ مل مدعى وانصاف المواهب..وجاليري ضى اذ يحتفى بفرسانه فهو انما يحتفى بالتنقيب عن جواهر الفن ..منهم من سيصل ومنهم من يتعسر انما يشغل جاليري ضى ان يعطى الفرصة الاولى لمن يستحق.