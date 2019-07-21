افتتاح معرض فرسان ضي الثاني للشباب العربي (صور)
الأحد 21/يوليه/2019 - 11:34 م
شيماء عطية
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افتتح الدكتور صلاح المليجي الرئيس الأسبق لقطاع الفنون التشكيلية والفنان السعودي الكبير د فؤاد مغربل وهشام قنديل رئيس مجلس ادارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، أمس في جاليري "ضي" معرض فرسان ضي العرب الثاني للشباب العربي للفنانين عبدالرحمن العجوز ومني رفعت ودعاء عبدالواحد وعمرو سناده ورواء الدجوي واحمد سليمان ومحمد التهامي ويستمر المعرض لمدة ثلاثة اسابيع والمعرض شهد حضور جماهيريا كبيرا وحضره من الفنانين السعوديين سمير الدهام وعمر بادغيش ومهدي راجح ونبيل شيعاني كما حضره من الفنانين المصريين الدكتور مصطفي الفقي والدكنور صلاح المليجي والدكتور ايمن السمري والدكتور محمد الناصر والدكتور سامي البلشي وعصام طه والدكتورة صفية القباني واللواء الفنان محمد ثابت وفتحي علي وعلي المريخي وسيد هويدي وفتحي علي ومعاوية هلال وحسن شبط وحسني ابوبكر والفنان سوزان مختار والمذيعة دينا القاضي.
وقال هشام قنديل رئيس مجلس ادارة اتيليه العرب – جاليري ضي ان المعرض تضمن اعمال في الرسم والنحت والتصوير والجرافيك حيث سيقدم الفنانان عبدالرحمن العجوز ورواء الدجوي اعمالها النحتية فيما يقدم الفنان محمد التهامي اعماله في الرسم والجرافيك بينما يقدم الفنانون مني رفعت عمر سناده ودعاء عبدالواحد واحمد سليمان اعمالهم التصويرية.
واشارهشام قنديل أن .جاليرى ضي يبحث عن المواهب الحقيقية ليعطها اول فرصة ..ويسعد بانطلاقها فى عالم المواهب الرحب..ذلك العالم الذى يتسع لكل ذى موهبة حق وكل فنان سعى لتحقيق موهبته..هذا العالم يلفظ مل مدعى وانصاف المواهب..وجاليري ضى اذ يحتفى بفرسانه فهو انما يحتفى بالتنقيب عن جواهر الفن ..منهم من سيصل ومنهم من يتعسر انما يشغل جاليري ضى ان يعطى الفرصة الاولى لمن يستحق.
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