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مفاجأة.. قطر تمتلك 20% في شركة الطيران البريطانية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:18 ص
مفاجأة.. قطر تمتلك 20% في شركة الطيران البريطانية
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داليا الحسين
 
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علق الدكتور زكريا سالم، الخبير في الإرهاب الدولي، على تعليق شركة الخطوط البريطانية رحلاتها إلى مطار القاهرة قائلًا إن قطر تمتلك 20% في شركة الطيران البريطانية"، مشيرًا إلى أن هناك مستندات تثبت ذلك.

وأضاف "سالم"، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن شركة الطيران البريطانية قالت إنها تعمل دراسة في عقود التأمينات في المطارات على مستوى العالم ولكن وكالة رويترز لم تكن مهنية، حيث أبرزت نصف التقرير الذي يتماشى مع وجهة نظرها.

وأشار إلى أن المهندس شريف برسوم، المهندس الإقليمي لشمال إفريقيا للخطوط الجوية البريطانية، صرح بأن التأمين في مطار القاهرة وصل إلى مرحلة ممتاز.
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